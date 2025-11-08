Palacios Inter il giocatore potrebbe partire a gennaio | sondaggi da club brasiliani e messicani

Inter News 24 Palacios Inter, il giocatore potrebbe lasciare la società nerazzurra a gennaio? Sono già diversi i club interessati a lui. Il difensore argentino Tomas Palacios potrebbe lasciare l’Inter durante il mercato invernale per trovare maggiore spazio e continuità in un altro club. La formula della cessione potrebbe essere un prestito. Secondo quanto riportato dal media argentino Pura Pasion, Tomas Palacios, difensore classe 2003, potrebbe essere ceduto in prestito nella prossima sessione di mercato per accumulare più minuti di gioco. L’ex giocatore di Talleres e Rivadavia non ha ancora fatto il suo debutto in questa stagione con l’Inter sotto la guida di Cristian Chivu, il che ha spinto il difensore a considerare un trasferimento per ottenere maggiore visibilità e continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palacios Inter, il giocatore potrebbe partire a gennaio: sondaggi da club brasiliani e messicani

