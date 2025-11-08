di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la quinta giornata Serie A Women: pagelle Milan Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della quinta giornata di Serie A Women: pagelle Milan Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6.5 – Un altro riflesso miracoloso per ricordare a tutti che presto sarà titolare. Incolpevole sui gol Krumbiegel 5 – Talmente a lungo nella sua versione negativa che viene il dubbio sia questa quella ufficiale Lenzini 5 – Si addormenta sui due gol del Milan, colpevole Harviken 6.5 – A tratti implacabile in marcatura, non riesce a mettere una pezza sulla staffilata di Dompig Cascarino 5 – Non tiene né Renzotti né Dompig ed è poco reattiva nella propria area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Milan Juventus Women: appigliate a Bonansea, Lenzini si addormenta VOTI