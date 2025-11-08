Paura nel cuore di Firenze, dove una turista di 35 anni è stata violentata da due uomini, che l'hanno aggredita per strada. Gli inquirenti hanno dato immediato avvio alle indagini, arrivano a identificare presto i presunti responsabili. Stando alla ricostruzione riportata sino ad ora, il fatto si è verificato questa notte in piazza San Pancrazio, tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella. Stiamo parlando del centro storico del capoluogo toscano. La 35enne, una donna di nazionalità panamense, è stata raggiunta dai suoi aguzzini mentre si stava avvicinando alla stazione ferroviaria. Gli uomini l'avrebbero trascinata all'interno di un'automobile, dove sarebbero avvenuti gli abusi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Orrore a Firenze, le urla e la richiesta d'aiuto: turista violentata in centro da due stranieri