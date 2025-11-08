Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Portogallo 2025 | vince Alex Marquez Bezzecchi sul podio Bagnaia ottavo

Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 8 novembre, il fine settimana del GP del Portogallo, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 12 giri del circuito di Portimao, valida per la ventunesima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria dello spagnolo Alex Marquez davanti al connazionale Pedro Acosta, secondo, ed all’ azzurro Marco Bezzecchi, partito dalla pole e terzo al traguardo, mentre resta ai piedi del podio il transalpino Fabio Quartararo, che deve accontentarsi della quarta posizione. Seguono un altro azzurro, Fabio Di Giannantonio, quinto, lo spagnolo Fermin Aldeguer, sesto, ed il transalpino Johann Zarco, settimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Portogallo 2025: vince Alex Marquez. Bezzecchi sul podio, Bagnaia ottavo

