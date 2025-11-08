Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Brasile 2025 | Norris vince davanti ad Antonelli Leclerc 5° Hamilton 7°
Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, sabato 8 novembre, con la Sprint del GP del Brasile, valido come ventunesimo round del calendario: nel primo pomeriggio italiano è andata in scena la gara breve sul tracciato di San Paolo, sulla distanza di 24 giri. Successo del britannico Lando Norris (McLaren), che precede l’azzurro Kimi Antonelli (Mercedes), secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio il britannico George Russell (Mercedes). Segue il neerlandese Max Verstappen (Red Bull Racing), quarto. Quinta piazza per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, mentre conquista la sesta posizione lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin). 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
OPEN DAY in arrivo alla Scuola dell'Infanzia!! Nell'ordine: 1 Appuntatevi le date sulla vostra agenda! 2 Venite a conoscere la nostra offerta formativa ricca di idee, progetti e tanto altro!! Condividete condividete e condividete!!!! VI ASPETTIAMO!! - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno a tutti, maltempo al Centro-Sud e calo delle temperature massime in arrivo. Una perturbazione di origine nord-atlantica colpirà le regioni centro-meridionali della nostra Penisola tra domani, venerdì 7 novembre, e lunedì 11 novembre. Una bassa p - X Vai su X
Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Brasile 2025: Norris vince davanti ad Antonelli. Leclerc 5°, Hamilton 7° - Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, sabato 8 novembre, con la Sprint del GP del Brasile, valido come ventunesimo round del calendario: nel primo ... Secondo oasport.it
GP San Paolo 2025, ordine di arrivo della Sprint: Norris batte un grande Antonelli, altro autogol di Piastri. Max 4° davanti a Leclerc, Hamilton 7° - Non solo nelle sue prestazioni, ma anche per quello che accade attorno a lui: il britannico, con la vittoria della Sprint di Interlagos e un altro zero di Oscar Piastri, allunga a nove punti il ... Segnala formulapassion.it