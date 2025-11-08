Orban | Summit Usa-Russia a Budapest è ancora in agenda diplomatica | L' Ungheria acquisterà armi per 700 mln dollari dagli Usa
Zelensky: "I russi radunano le truppe a nord-est di Kharkiv". Stretta Ue sui visti, Mosca: "L'Europa preferisce migranti illegali e disertori ucraini ai turisti russi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ft-cancellato-summit-trump-putin-budapest-intercettati-130-droni-ucraini-russia-AHitFeSD #guerra #Ucraina #Trump #Putin - facebook.com Vai su Facebook
Orban dopo l'incontro Trump: "Summit Usa-Russia a Budapest ancora in agenda diplomatica" - La questione centrale che ha portato a cancellare l'incontro a Budapest con il presidente russo Vladimir Putin è che "la Russia non vuole ancora fermare la ... msn.com scrive
Orbán vola negli Usa per far fare pace a Trump e Putin. In ballo pure le importazioni di petrolio russo - Il primo minostro unghese Viktor Orbán vola a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come scrive iltempo.it
Orbán e Trump, intesa per il petrolio russo. Donald: «Niente sanzioni a Budapest» - Alla Casa Bianca, Donald Trump incontra il premier ungherese Viktor Orbán, «un amico che l’Unione europea dovrebbe rispettare di più», e apre ... Riporta ilmessaggero.it