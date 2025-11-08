Orban dopo l' incontro con Trump | Summit Usa-Russia a Budapest è ancora in agenda diplomatica

Zelensky: "I russi radunano le truppe a nord-est di Kharkiv". Stretta Ue sui visti, Mosca: "L'Europa preferisce migranti illegali e disertori ucraini ai turisti russi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Orban dopo l'incontro con Trump: "Summit Usa-Russia a Budapest è ancora in agenda diplomatica"

Orbán vola negli Usa per far fare pace a Trump e Putin. In ballo pure le importazioni di petrolio russo - Il primo minostro unghese Viktor Orbán vola a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Scrive iltempo.it

Orbán e Trump, intesa per il petrolio russo. Donald: «Niente sanzioni a Budapest» - Alla Casa Bianca, Donald Trump incontra il premier ungherese Viktor Orbán, «un amico che l’Unione europea dovrebbe rispettare di più», e apre ... Da ilmessaggero.it

Calorosa accoglienza alla Casa Bianca per Orban: con Trump nasce una “nuova età dell’oro” tra Usa e Ungheria - Al centro del colloquio energia, guerra in Ucraina e politiche sull’immigrazione, con toni duri verso Bruxelles e un’intesa sempre più stretta tra i due leader ... Segnala tg.la7.it