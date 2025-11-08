Arrestato un 66enne e sequestrati circa 9 chili di droga nel quartiere Poggioreale. È il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato condotta ieri nel rione Sant’Alfonso, conosciuto anche come “Connolo”, per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Operazione antidroga a Napoli: arrestato 66enne e sequestrati 9 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Operazione antidroga a Napoli: arrestato 66enne e sequestrati 9 chili di droga