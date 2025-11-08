Ondata di furti e atti vandalici a Ischitella la rabbia del sindaco | Non si può vivere nella paura

Foggiatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non vi scrivo come sindaco, ma come padre, fratello, un vicino che prova la stessa profonda e bruciante rabbia che state provando voi”. Con queste parole forti e cariche di umanità, il sindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti, ha voluto rivolgersi direttamente ai cittadini dopo la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ondata furti atti vandaliciNuova ondata di furti nelle case a Bucine - Presa di posizione della lista Sviluppo Comune: così interviene la consigliera Irene Ciapi: "Nel prossi ... Scrive lanazione.it

ondata furti atti vandaliciL’allarme dei residenti: “In balìa di bande di ragazzini, atti vandalici e furti quotidiani” - In via Repubblica di Montefiorino nel quartiere Crocetta segnalati abusivi all’interno dei palazzi, ma il problema va oltre il degrado: “Non ci sono telecamere, questi minorenni molesti agiscono indis ... Lo riporta msn.com

ondata furti atti vandaliciSicurezza. La Democrazia Cristiana chiede azioni immediate e concrete - La Democrazia Cristiana esprime “forte preoccupazione per la crescente ondata di microcriminalità che sta interessando il territorio ravennate: furti in abitazioni, atti vandalici, danneggiamenti. Da ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Ondata Furti Atti Vandalici