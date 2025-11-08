Occupano casa popolare e minacciano i legittimi inquilini | blitz della polizia a Putignano

Un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura per i Minorenni, ha portato nella mattinata del 7 novembre a una serie di perquisizioni nel quartiere San Pietro Piturno di Putignano, in seguito alla segnalazione dell’occupazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

