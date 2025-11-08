Occupano casa popolare e minacciano i legittimi inquilini | blitz della polizia a Putignano

Un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura per i Minorenni, ha portato nella mattinata del 7 novembre a una serie di perquisizioni nel quartiere San Pietro Piturno di Putignano, in seguito alla segnalazione dell’occupazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Denisa e Igor occupano abusivamente la casa di Susanna a Pino Torinese da ben 7 mesi! Siamo andati a chiedere spiegazioni e ci hanno accolto così! Il servizio di @tortigian a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - X Vai su X

Fuori dal coro. . Denisa e Igor occupano abusivamente la casa di Susanna a Pino Torinese da ben 7 mesi! Siamo andati a chiedere spiegazioni e ci hanno accolto così! Il servizio di @tortigian a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook

Occupano la casa popolare di un'anziana invalida, sgomberati e denunciati dopo una lite - Si erano insediati abusivamente in un alloggio di proprietà dell'Ater, a Corviale, ma una chiamata al 112 per una lite li ha traditi e alla fine, grazie all'intervento dei carabinieri, sono stati ... Scrive romatoday.it