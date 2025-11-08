Nuova perturbazione su Napoli e Campania | scatta l' allerta meteo della Protezione civile

Napolitoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile regionale, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un'allerta meteo di livello “giallo” per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a partire dal primo pomeriggio di sabato e insisterà prevalentemente sulla fascia costiera.L’avviso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

