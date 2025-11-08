Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Nudi e crudi Nove) Si parla molto della crisi di ascolti del Grande Fratello ma forse il dibattito sull’ipotetica morte dei reality è un po’ prematuro. Il genere, infatti, continua a coinvolgere nicchie di pubblico. Per esempio di notte sul Nove vanno forte le repliche di “Nudi e crudi”, format Usa partito nel 2013 che vede persone sconosciute, uomini e donne, completamente nude cercare di sopravvivere in remote foreste del mondo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44880373 Nel corso delle edizioni il numero di persone coinvolte, all’inizio due, è aumentato fino ad arrivare a 12 ma il concept è rimasto sempre lo stesso: ragazzi e ragazze nudi alle prese con flora e fauna ostili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Nudi e crudi", il reality notturno conquista share