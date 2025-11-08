Notti da incubo a Rimini spaccata al ristorante | la cassa trascinata in strada e sventrata

Ilrestodelcarlino.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 8 novembre 2025 – Non si ferma la scia di furti e spaccate notturne che da settimane tiene sotto scacco la zona sud di Rimini. Nella notte tra mercoledì e giovedì i ladri sono tornati a colpire. Tra gli esercizi finiti nel mirino, c’è il r istorante ‘Baraca e Renga’ di viale Principe di Piemonte a Miramare. Rubati 2 trattori da 100mila euro: destinazione Est Europa. “I ladri hanno staccato il gps” Il racconto: “Cassa trascinata in strada e sventrata”. “Erano circa le 4.30 del mattino quando sono entrati – racconta Leonardo Londei, titolare del locale –. Hanno usato una finestrella che usiamo per passare i piatti all’esterno”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

