Notti da incubo a Rimini spaccata al ristorante | la cassa trascinata in strada e sventrata

Rimini, 8 novembre 2025 – Non si ferma la scia di furti e spaccate notturne che da settimane tiene sotto scacco la zona sud di Rimini. Nella notte tra mercoledì e giovedì i ladri sono tornati a colpire. Tra gli esercizi finiti nel mirino, c’è il r istorante ‘Baraca e Renga’ di viale Principe di Piemonte a Miramare. Rubati 2 trattori da 100mila euro: destinazione Est Europa. “I ladri hanno staccato il gps” Il racconto: “Cassa trascinata in strada e sventrata”. “Erano circa le 4.30 del mattino quando sono entrati – racconta Leonardo Londei, titolare del locale –. Hanno usato una finestrella che usiamo per passare i piatti all’esterno”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notti da incubo a Rimini, spaccata al ristorante: la cassa trascinata in strada e sventrata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nelle notti cupe di Saint-Auch, cinque ragazzi inseguono i brividi dell’adolescenza tra musica grunge, sfide stupide e sogni infranti. Ma dietro una casa dimenticata, l’eco di una tragedia li trascinerà in un incubo da cui nessuno può uscire illeso. "La notte d - facebook.com Vai su Facebook

Incubo spaccate. Colpo in pizzeria: "Hanno portato via anche la mozzarella" - Il proprietario segnala l’aumento dei furti nei negozi e ristoranti della zona sud di Rimini: "Ormai siamo s ... Segnala msn.com

Rimini, spaccate notturne in un bar e in albergo: catturato predone 35enne - A seguito di una tempestiva attività di indagine, la Squadra Mobile, con la collaborazione dei colleghi delle Volanti della Questura di Rimini che per primi ... Come scrive chiamamicitta.it

Incubo spaccate: colpo al Mimal Beach. Rubato fondo cassa e abbigliamento - È stato un risveglio amaro, amarissimo, quello vissuto ieri mattina dai titolari del ’Mimal Beach’: il negozio di accessori e abbigliamento da mare in viale Vespucci in cui nella notte tra lunedì e ie ... Si legge su msn.com