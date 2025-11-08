Norris vince la Sprint Race del Brasile | battuto di un soffio Kimi Antonelli quinto Leclerc
Lando Norris ha vinto la Sprint Race del Brasile davanti a Kimi Antonelli, Russell e Verstappen. Leclerc quinto, Hamilton settimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio del Messico di Formula Uno con Lando Norris che vince e si riprende la vetta della classifica, mentre Oscar Piastri arranca e Max Verstappen continua nel suo inseguimento. In casa Ferrar - facebook.com Vai su Facebook
$F1 $MexicoGP Norris vince, Piastri fatica e il duello McLaren infiamma il Circus ? Vincenzo Buonpane - X Vai su X
Norris vince la sprint in Brasile davanti ad Antonelli, Piastri va a muro. Leclerc 5° e Hamilton 7° - F1 GP Brasile, i risultati e l'ordine d'arrivo della sprint race sul circuito di San Paolo. Si legge su italpress.com
Norris vince la Sprint a San Paolo precedendo Antonelli, Leclerc 5° - Il pilota della McLaren, infatti, conquista il successo nella ... italpress.com scrive
Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Brasile 2025: Norris vince davanti ad Antonelli. Leclerc 5°, Hamilton 7° - Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, sabato 8 novembre, con la Sprint del GP del Brasile, valido come ventunesimo round del calendario: nel primo ... Segnala oasport.it