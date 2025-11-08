Norris vince la Sprint a San Paolo precedendo Antonelli Leclerc 5°
Terzo Russell, quarto Verstappen, settimo Hamilton dietro Alonso. SAN PAOLO (BRASILE) - Lando Norris mette un altro mattoncino in ottica Mondiale. Il pilota della McLaren, infatti, conquista il successo nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1, tagliando il traguardo davanti a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
