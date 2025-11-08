norris batte un grande antonelli nella sprint di interlagos e allunga nel mondiale out piastri

Lando Norris difende con successo la prima posizione ottenuta ieri sul giro secco e si impone nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren può festeggiare non solo per la sua vittoria ma anche per il passo falso del compagno di squadra e rivale per il titolo Oscar Piastri, ritiratosi per un incidente al 7° giro (passando sul cordolo bagnato in uscita dalla S di Senna) mentre si trovava in terza piazza. Top3 completata dalle Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, rispettivamente al secondo e terzo posto nonostante il tentativo di attaccare il pole-man con una strategia alternativa a livello di gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it

