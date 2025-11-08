Non comunica lo spostamento delle due armi che aveva in casa 44enne denunciato

Ha spostato da una località all’altra le due armi che aveva in casa senza darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, come prescritto dalla normativa vigente e, per questa ragione, è stato denunciato dalla polizia.L’uomo, un incensurato catanese di 44 anni, è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

