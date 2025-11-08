Non comunica lo spostamento delle due armi che aveva in casa 44enne denunciato

Cataniatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha spostato da una località all’altra le due armi che aveva in casa senza darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, come prescritto dalla normativa vigente e, per questa ragione, è stato denunciato dalla polizia.L’uomo, un incensurato catanese di 44 anni, è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Porta armi e munizioni nella sua nuova casa ma non comunica il cambio di residenza: denunciato - SERMIDE E FELONICA Deteneva legalmente una pistola calibro 9x21 e 200 cartucce compatibili con l’arma. Scrive vocedimantova.it

Cerca Video su questo argomento: Comunica Spostamento Due Armi