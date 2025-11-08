Niente tassa patrimoniale Meloni rassicura i super ricchi tra le polemiche

Giorgia Meloni scaccia il fantasma della patrimoniale. La presidente del Consiglio ha risposto alla proposta della tassa per i super ricchi rilanciata dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini nell’ambito delle discussioni sulla Manovra all’esame del Parlamento. Un contributo di solidarietà dell’1% ai patrimoni più alti in Italia, che ha provocato l’immediata levata di scudi da parte della maggioranza e che non trova però neanche il sostegno univoco del campo largo. La patrimoniale di Landini. Maurizio Landini è tornato sulla sua idea di patrimoniale, presentata al tavolo di Palazzo Chigi con i sindacati sulla legge di Bilancio 2026, all’assemblea dei delegati della Cgil. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Niente tassa patrimoniale, Meloni rassicura i super ricchi tra le polemiche

