Nel Ferrarese un ultraleggero si schianta dopo il decollo e prende fuoco morto il pilota

Tragedia nel Ferrarese, ad Aguscello, dopo il decollo: niente da fare per il pilota 66enne, l'unico a bordo del velivolo caduto in un terreno agricolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Nel Ferrarese un ultraleggero si schianta dopo il decollo e prende fuoco, morto il pilota

Ultraleggero precipita nel Ferrarese poco dopo il decollo, pilota morto incenerito: la virata anomala e il sospetto di un guasto in volo - L’allarme è arrivato in mattinata, ma quando i Vigili del fuoco sono giunti sul posto era ormai troppo tardi. Riporta open.online

Ultraleggero precipita e prende fuoco poco dopo il decollo nel Ferrarese: il pilota muore sul colpo - Un aereo ultraleggero è precipitato dopo pochi secondi dal decollato dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello, nel Ferrarese ... Si legge su fanpage.it

Ultraleggero precipita nel Ferrarese, morto il pilota. «Prima di cadere ha effettuato una virata stretta e anomala» - Un velivolo ultraleggero, decollato da poco dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello, si ... Segnala leggo.it