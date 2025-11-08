Napoli operazione antidroga a Poggioreale | sequestrati nove chili di stupefacenti
Vasta operazione della Polizia di Stato nel quartiere Poggioreale di Napoli, dove gli agenti hanno arrestato un 66enne per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato circa nove chili di droga. Le perquisizioni, condotte dalla Squadra Mobile con il supporto dei commissariati cittadini, dei Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno interessato il rione Sant’Alfonso. Nella casa dell’uomo sono stati trovati quattro chili di marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione. In un locale commerciale a lui riconducibile è stato rinvenuto ulteriore materiale per il confezionamento. Altri cinque chili di stupefacente, tra hashish, marijuana e cocaina, sono stati scoperti in successive ispezioni nella zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it
