Napoli Buongiorno | Che emozione il debutto in casa in Champions Ma ora serve segnare

Napoli, 7 novembre 2025 - Sarà o un caso o forse no, ma dal suo rientro in campo, unito a quello successivo in ordine cronologico di Amir Rrahmani, il Napoli ha ritrovato la solidità difensiva dei giorni d'oro: se n'è accorto Antonio Conte ma pure Gennaro Gattuso, che ha inserito il classe '99 nell'elenco dei convocati dell' Italia per le imminenti sfide contro Moldova e Norvegia valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico. Prima però gli azzurri saranno impegnati domenica a Bologna con l'obiettivo di difendere il primo posto in classifica, ma prima ancora proprio Buongiorno è stato ospite di Radio Crc per parlare del momento personale e di quello della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

