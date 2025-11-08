Nadav Lapid ho fatto un film punk per resistere

Cms.ilmanifesto.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yes dalla prima presentazione allo scorso Festival di Cannes è stato subito un film «scomodo». Amatissimo dalla critica francese – i «Cahiers» gli hanno dedicato una copertina – e internazionale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

nadav lapid ho fatto un film punk per resistere

© Cms.ilmanifesto.it - Nadav Lapid, «ho fatto un film punk per resistere»

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Nadav Lapid Ho Fatto