Musetti-Djokovic la finale ad Atene | Lorenzo insegue il titolo e le Finals Parità al servizio Diretta 1-1
L'azzurro si gioca tanto nel torneo 250 in Grecia: in caso di successo, si qualificherebbe per Torino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Un match che vale più di una vittoria Oggi Lorenzo Musetti andrà alla ricerca del suo terzo titolo ATP e della qualificazione alle Nitto ATP Finals battendosi contro Novak Djokovic
LIVE Musetti-Djokovic, finale ad Atene: Lorenzo parte in risposta - L'azzurro oggi può conquistare un trofeo che manca dal 2022 e qualificarsi per la prima volta al torneo dei Maestri ... Come scrive gazzetta.it
