muore in ospedale quattro medici indagati

La Spezia, 8 novembre 2025 – Quattro medici indagati, con due super periti chiamati dal tribunale a investigare eventuali nessi tra la morte della paziente e la presunta negligenza dei camici bianchi. È a un punto di svolta l’indagine della Procura spezzina sulla morte di una donna di 81 anni avvenuta nel giugno dello scorso anno all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il reato ipotizzato dal sostituto procuratore Federica Mariucci nei confronti dei quattro medici di Asl5 è quello di omicidio colposo. Mercoledì mattina, nel tribunale spezzino si terrà il conferimento dell’incarico – da parte del giudice per le indagini preliminari Tiziana Lottini al neurologo Maurizio Balestrino e al pneumologo Flavio Allegri – per la realizzazione di una perizia che accerti le cause del decesso dell’ottantenne spezzina, l’eventuale nesso di causa tra la somministrazione di un farmaco (il Mestinon; ndr) e l’emorragia polmonare e la morte dell’anziana, nonché l’eventuale sussistenza del consenso informato circa il trattamento con il farmaco sopraccitato e le cause che hanno portato al ricovero della paziente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

