Muore Beppe Vessicchio e scatta la macchina della propaganda No Vax

«Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione all’A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente», si legge nel bollettino ufficiale dell’ospedale. Sui social è riapparso il coro di chi attribuisce ogni decesso “improvviso” al vaccino anti Covid. Una narrazione che si ripete puntualmente, senza alcuna prova, ignorando i dati scientifici e sfruttando il dolore collettivo per alimentare sfiducia e sospetto, mettendo a rischio la salute altrui. Nel corso della serata, dopo aver appreso il decesso del direttore d’orchestra avvenuta nel pomeriggio, diversi utenti non hanno esitato a rispolverare il solito schema complottista: «Un’altra vittima del siero!» (definizione impropria e antiscientifica con cui la propaganda No Vax indica i vaccini), «Ringraziamo il sacro siero», «Non si può dire che è morto per il siero sperimentale». 🔗 Leggi su Open.online