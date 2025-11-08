MotoGp Portogallo Alex Marquez vince la Sprint a Portimao Bezzecchi guadagna su Bagnaia | Ordine d’arrivo e nuova classifica
Alex Marquez trionfa nella Sprint Race del Gp di Portogallo, al termine di uno splendido duello con Pedro Acosta tra le curve di Portimao. Il pilota Gresini conferma la sua stagione di altissimo livello, seconda solamente al fratello Marc. Dietro invece la lotta per il terzo posto nel Mondiale vede Marco Bezzecchi, terzo al traguardo, guadagnare punticini preziosi nei confronti di Pecco Bagnaia, crollato nel finale e solo ottavo all’arrivo. Il duello però non è solo tra i due italiani su Aprilia e Ducati ufficiale: teoricamente ancora in lizza per il terzo posto c’è anche lo spangolo della Ktm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
