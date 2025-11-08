MotoGP Pedro Acosta | Ho provato di tutto per vincere è stata la Sprint più bella della stagione
Si è conclusa poco fa la Sprint Race del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão è andata in scena una gara breve equilibrata fino alla fine, al termine della quale è stato Alex Marquez a trionfare. Solida prestazione dello spagnolo del Team Gresini che nei giri finali si è dovuto difendere dal connazionale Pedro Acosta. L’iberico della KTM ha cercato fino alla fine di riprendersi la prima posizione su Marquez senza successo, chiudendo a 120 millesimi dal vincitore. Completa il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.637) che meglio non poteva fare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Pedro Acosta racconta la sua metamorfosi durante la stagione MotoGP 2025: ora è un pilota più forte e merita una moto vincente. #motogp #portuguesegp #pedroacosta #ktm #corsedimoto - X Vai su X
Valentino Rossi manda un segnale importante a Pedro Acosta, aprendo così uno dei capitoli più interessanti del mercato piloti MotoGP in vista della stagione 2027. Dopo aver concluso una carriera leggendaria, Rossi non è scomparso dal mondo delle corse, - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, Alex Marquez vince la Sprint su Acosta e Bezzecchi - Grandissima vittoria di Alex Marquez che toglie il primo gradino del podio da sotto i piedi di un combattivo Pedro Acosta. Come scrive corriereromagna.it
MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint di Portimao in volata. Bezzecchi sul podio, Bagnaia in crisi - Alex Marquez prevale su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi al termine di una sfida infuocata sui saliscendi di Portimao e vince in volata la Sprint del Gran ... Segnala oasport.it
MotoGP, Alex Marquez: “Una vittoria non facile, ho gestito al meglio le gomme” - Alex Marquez, infatti, centra il successo nella Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ... Scrive oasport.it