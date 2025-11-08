MotoGP Pedro Acosta | Ho provato di tutto per vincere è stata la Sprint più bella della stagione

Si è conclusa poco fa la Sprint Race del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão è andata in scena una gara breve equilibrata fino alla fine, al termine della quale è stato Alex Marquez a trionfare. Solida prestazione dello spagnolo del Team Gresini che nei giri finali si è dovuto difendere dal connazionale Pedro Acosta. L’iberico della KTM ha cercato fino alla fine di riprendersi la prima posizione su Marquez senza successo, chiudendo a 120 millesimi dal vincitore. Completa il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.637) che meglio non poteva fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

