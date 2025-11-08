Marco Bezzecchi si è dovuto accontentare della terza piazza nella Sprint Race del GP del Portogallo, penultimo atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana sul circuito di Portimao. Buona prestazione per il “Bezz”, il quale ha tirato fuori tutto il possibile dalla sua moto. Precisamente, il pilota Aprilia ha racimolato un distacco di +0.637 sulla Gresini di Alex Marquez, vincitore davanti alla KTM di Pedro Acosta, secondo con un gap di +0.120 dopo una battaglia divertentissima. Una volta raggiunta la zona mista, il romagnolo ha commentato a caldo quanto fatto: “ Purtroppo non mancava nulla in particolare, ero leggermente più lento anche se non mi aspettavo di calare così in fretta, specie il grip al posteriore – ha detto Bezzecchi – Probabilmente ho sbagliato io nella gestione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Non mi aspettavo di calare così tanto, probabilmente ho commesso un errore”