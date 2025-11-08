MotoGP Bezzecchi da urlo a Portimao | conquista la pole position Quarto Bagnaia
È di Marco Bezzecchi il miglior tempo nelle qualifiche del GP del Portogallo. Il pilota Aprilia partirà in pole position nella Sprint Race (in programma alle 16) sul circuito di Portimão, nel penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Bezzecchi è bravissimo a gestire le condizioni scivolose del tracciato dopo la pioggia delle FP2 fermando il cronometro in 1'37"556. Secondo a 150 millesimi c’è Pedro Acosta, che si gioca il terzo posto nel mondiale proprio con il riminese. Terzo Fabio Quartararo, veloce fin dal Q1 e a soli 4 millesimi dalla KTM di Acosta. Quarto e in ripresa Pecco Bagnaia, bravo a risalire la classifica con l’ultimo tentativo lanciato, battendo di una manciata di millesimi quella del team Gresini di Alex Marquez (5° a + 0''431 dalla vetta), finito nella ghiaia prima dell'ultimo tentativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
