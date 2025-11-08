MotoGP Alex Marquez vince la Sprint di Portimao in volata Bezzecchi sul podio Bagnaia in crisi

Alex Marquez prevale su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi al termine di una sfida infuocata sui saliscendi di Portimao e vince in volata la Sprint del Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Seconda affermazione dell’anno in una manche del sabato per il fratello minore di Marc, che si toglie una bella soddisfazione dopo aver festeggiato in Malesia la certezza del secondo posto finale in campionato. Appuntamento ulteriormente rimandato con la prima vittoria in top class (in una corsa breve o lunga) per Acosta, che deve archiviare un altro secondo posto rendendosi comunque protagonista di una prestazione di alto profilo con la KTM. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint di Portimao in volata. Bezzecchi sul podio, Bagnaia in crisi

