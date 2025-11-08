MotoGP Alex Marquez | Una vittoria non facile ho gestito al meglio le gomme
Era il grande favorito e lo ha ampiamente confermato. Alex Marquez, infatti, centra il successo nella Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025 e conferma che le previsioni degli avversari erano assolutamente ben fondate. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao il portacolori del team Ducati Gresini ha preceduto di un soffio (+0.120 millesimi) Pedro Acosta, mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 637 millesimi. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 5.2 secondi, quinta per Fabio Di Giannantonio a 6.0 mentre è sesto Fermin Aldeguer a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
