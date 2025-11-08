MotoGp Alex Marquez trionfa nella Sprint del Gp Portogallo Terzo Bezzecchi
(Adnkronos) – Alex Marquez vince oggi, sabato 8 novembre, in rimonta la gara Sprint del Gp del Portogallo. Il pilota spagnolo, dopo un bel testa a testa con Acosta, ha chiuso sul circuito di Portimao davanti al pilota Ktm e a Marco Bezzecchi, partito dalla pole. Si piazza ai piedi del podio Fabio Quartararo, seguito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
#MotoGP Marco #Bezzecchi (Aprilia) conquista la #pole nel Gran Premio del Portogallo. Sul circuito di Portimao, umido per la pioggia notturna, ha preceduto Acosta (KTM) e Quartararo (Yamaha); 4° Bagnaia (Ducati), 5° Alex Marquez (Ducati Team Gresini). - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP, Alex #Marquez il più veloce nelle libere in #Portogallo - X Vai su X
MotoGP 2025. GP del Portogallo. Alex Marquez batte Pedro Acosta e vince la Sprint, terzo Bezzecchi [RISULTATI] - Bez, partito dalla pole, è arrivato insieme agli altri due, ma senza poter attaccare. Lo riporta moto.it
MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint di Portimao in volata. Bezzecchi sul podio, Bagnaia in crisi - Alex Marquez prevale su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi al termine di una sfida infuocata sui saliscendi di Portimao e vince in volata la Sprint del Gran ... Segnala oasport.it
MotoGP | Alex Marquez si prende la Sprint di Portimao dopo un gran duello con Acosta - Al via è stato il poleman Marco Bezzecchi a prendere il comando delle operazioni, mentre Alex Marquez si è ... Come scrive it.motorsport.com