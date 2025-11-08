Morto Vessicchio il retroscena sul tifo del maestro d’orchestra

Un gravissimo lutto ha colpito nelle ultime ore il mondo dello spettacolo. Addio al noto direttore Beppe Vessicchio. Per anni il suo sorriso ha dato lustro al Festival di Sanremo e parliamo di un vero e proprio maestro della musica napoletana e italiana. In maniera improvvisa si è spento in queste ore il maestro d'Orchestra.

