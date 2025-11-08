Morto Peppe Vessicchio | le cause della morte del direttore d’orchestra

. Quali sono state le cause della morte di Peppe Vessicchio, deceduto oggi – 8 novembre 2025 – a Roma? “Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione all’A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”, si legge nel bollettino ufficiale dell’ospedale. Il direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo si è spento all’età di 69 anni. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, è morto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d’orchestra

