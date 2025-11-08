Morto Peppe Vessicchio icona di Sanremo Il direttore d' orchestra aveva 69 anni

8 nov 2025

È morto all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

