Morto Peppe Vessicchio bacchetta di Sanremo Fatale una polmonite interstizialeIcona pop grazie al sorriso e al silenzio 

Xml2.corriere.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Era ricoverato al San Camillo di Roma. Lunedì i funerali in forma privata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

morto peppe vessicchio bacchetta di sanremo fatale una polmonite interstizialeicona pop grazie al sorriso e al silenzio160

© Xml2.corriere.it - Morto Peppe Vessicchio, "bacchetta" di Sanremo. Fatale una polmonite interstizialeIcona pop grazie al sorriso e al silenzio 

Contenuti che potrebbero interessarti

morto peppe vessicchio bacchettaVessicchio: addio alla bacchetta di Sanremo. Morto il popolare direttore - Se c'è una voce che resterà nella memoria collettiva degli italiani, è quella che annunciava: "Dirige l'orchestra ... Scrive msn.com

morto peppe vessicchio bacchettaÈ morto Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra del Festival di Sanremo - Dal 1990 direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston del festival di ... Come scrive ilsecoloxix.it

morto peppe vessicchio bacchettaÈ morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Peppe Vessicchio Bacchetta