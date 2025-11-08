Morto Peppe Vessicchio addio all’amato direttore d’orchestra di Sanremo

Il mondo della musica (e della televisione) piange Peppe Vessicchio, morto a Roma l’8 novembre. Un volto amatissimo e un mente musicale sopraffina, era noto e amato in particolar modo per il suo ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

