Morto Peppe Vessicchio addio all’amato direttore d’orchestra di Sanremo

Il mondo della musica (e della televisione) piange Peppe Vessicchio, morto a Roma l’8 novembre. Un volto amatissimo e un mente musicale sopraffina, era noto e amato in particolar modo per il suo ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Peppe Vessicchio, addio all’amato direttore d’orchestra di Sanremo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

E' morto Giuseppe Negri, “storico” infermiere del San Sebastiano dal 1989. Aveva 60 anni e lavorava al centro prelievi - facebook.com Vai su Facebook

Morto Beppe Vessicchio. Addio all'amato direttore d'orchestra: aveva 69 anni - L'amato direttore d'orchestra è scomparso oggi all'età di 69 anni. Segnala ilgiornale.it

Peppe Vessicchio morto, addio al Maestro: aveva 69 anni. Da Amici a Sanremo: chi era - È morto all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, detto Beppe. Lo riporta msn.com

Addio a Peppe Vessicchio, aveva 69 anni. Com'è morto il celebre direttore d'orchestra - Il mondo della musica italiana piange la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio, morto all'età di 69 anni. Lo riporta corrieredellumbria.it