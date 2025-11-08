Morto il maestro Peppe Vessicchio direttore d' orchestra e bacchetta di Sanremo Aveva 69 anni Polmonite interstiziale

Polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Era ricoverato al San Camillo di Roma. I funerali in forma privata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Morto il maestro Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra e "bacchetta" di Sanremo. Aveva 69 anni. «Polmonite interstiziale»

Approfondisci con queste news

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una po - facebook.com Vai su Facebook

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis #angelovalente #canalis #kickboxing #lutto - X Vai su X

È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Peppe Vessicchio: addio al maestro di Sanremo e volto amato della musica italiana ... Scrive tg24.sky.it

Peppe Vessicchio, morto il celebre direttore d'orchestra: aveva 69 anni, era ricoverato al San Camillo di Roma - Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si ... ilmessaggero.it scrive

Lutto nella musica italiana: è morto Peppe Vessicchio, aveva 69 anni - Da Sanremo ai piccoli palchi, la sua bacchetta ha diretto emozioni prima ancora che orchestre. Scrive notizie.it