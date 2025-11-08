Morto il maestro Beppe Vessicchio cos' è la polmonite interstiziale che l' ha ucciso

Il celebre direttore d'orchestra Peppe Vessicchio si è spento all'età di 69 anni all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma dopo essere stato colpito da una polmonite interstiziale il cui quadro clinico è precipitato molto velocemente senza lasciargli scampo. Di cosa si tratta. Nel caso specifico, quando si parla di polmonite interstiziale si fa riferimento a una forma particolarmente seria di polmonite infettiva che intacca i polmoni nella parte più profonda. Con il termine intestiziale si indica lo spazio tra gli alveoli (le piccole sacche d'aria dove avvengono gli scambi di ossigeno e anidride carbonica) e i capillari sanguigni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

