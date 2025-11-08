Morto Beppe Vessicchio quando il maestro si è raccontato a Niccolò Agliardi a Comodo su TvLoft – L’intervista integrale

Il maestro, direttore d’orchestra e uno dei volti più noti di Sanremo, Beppe Vessicchio, è morto. Così si raccontava a Comodo, il programma di TvLoft, condotto dall’autore e compositore Niccolò Agliardi, ideato insieme al produttore Niccolò Petitto e al regista Matteo Forzano, girato durante l’ultimo Festival di Sanremo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Beppe Vessicchio, quando il maestro si è raccontato a Niccolò Agliardi a Comodo su TvLoft – L’intervista integrale

