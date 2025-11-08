Morto Beppe Vessicchio la vita privata | moglie e figli

Il mondo della musica è in lutto. Oggi, 8 novembre 2025, il maestro Giuseppe (detto Beppe) Vessicchio è morto all'età di 69 anni, stroncato da una polmonite interstiziale. A riportarlo le principali agenzia stampa: “Il maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione al San Camillo. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lutto nella musica italiana, è morto il maestro Beppe Vessicchio - facebook.com Vai su Facebook

Com'è morto Beppe Vessicchio? La malattia che ha strappato alla vita il direttore d'orchestra - Beppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra e volto amatissimo di Sanremo, è morto oggi all’età di 69 anni. Scrive tag24.it

“Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio”: addio al maestro gentile che ha insegnato all’Italia ad ascoltare la musica (e il silenzio). Da Sanremo ad Amici, una vita con la ... - Si è spento a 69 anni il maestro napoletano, quattro volte vincitore del Festival e volto amatissimo della musica italiana ... Secondo ilfattoquotidiano.it

E' morto improvvisamente Beppe Vessicchio: addio all'amato direttore d'orchestra - L’agenzia di stampa Adnkronos scrive che il direttore d’orchestra si è spento nel pomeriggio di oggi, sabato 8 ... Riporta gossip.it