Morto Beppe Vessicchio cos' è la polmonite interstiziale che ha ucciso il maestro

Beppe Vessicchio, acclamato maestro nel mondo della musica e volto storico di Sanremo, è morto. Per Vessicchio, 69 anni, è stata fatale una polmonite interstiziale che rapidamente ha complicato il suo quadro clinico. Il maestro si trovava ricoverato all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma: nel. 🔗 Leggi su Today.it

