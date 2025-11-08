Morto Beppe Vessicchio Addio all' amato direttore d' orchestra | aveva 69 anni
Lutto nel mondo della musica: è morto Beppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra è scomparso oggi all'età di 69 anni. Il maestro, tra i più amati della storia del Festival di Sanremo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. Addio a Beppe Vessicchio. Vessicchio mosse i primi passi nella musica nella sua Napoli, dove aveva iniziato a lavorare in studio al fianco di artisti come Nino Buonocore, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Peppino Gagliardi e Lina Sastri. Prese il via un percorso che lo portò a collaborare con alcuni dei nomi più importanti della canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
