Morto a Roma il maestro Beppe Vessicchio iconico direttore d’orchestra amato dal pubblico

Il maestro Giuseppe Vessicchio è morto oggi a Roma all’età di 68 anni. Lo ha reso noto l’ospedale San Camillo Forlanini, dove era ricoverato in rianimazione per una polmonite interstiziale rapidamente aggravata da “complicanze severe”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

