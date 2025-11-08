Morto a Roma il maestro Beppe Vessicchio iconico direttore d’orchestra amato dal pubblico
Il maestro Giuseppe Vessicchio è morto oggi a Roma all’età di 68 anni. Lo ha reso noto l’ospedale San Camillo Forlanini, dove era ricoverato in rianimazione per una polmonite interstiziale rapidamente aggravata da “complicanze severe”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Roma, un operaio morto e uno ferito grave in una azienda di elettronica
