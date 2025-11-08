Morte Vessicchio l’Italia lo piange sconvolta

C’è un silenzio diverso, oggi, nel mondo della musica italiana. È quel silenzio che arriva quando a spegnersi non è solo un artista, ma una presenza gentile, un volto familiare capace di illuminare ogni palco con la sua calma contagiosa. Beppe Vessicchio non era soltanto un direttore d’orchestra: era un simbolo di armonia, dentro e fuori dal pentagramma. La sua bacchetta non guidava solo i musicisti, ma anche gli spettatori, unendo competenza e umanità, rigore e ironia. Con i suoi modi pacati e quella barba diventata icona pop, Vessicchio aveva saputo entrare nell’immaginario collettivo ben oltre la musica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

