Mondiali Beach Sprint | bronzo per Lucio Fugazzotto nel singolo Under 19 ad Antalya
L’azzurro della Peloro Rowing conquista la terza medaglia italiana ai Mondiali di Antalya. Lanciano quarta per sei centesimi, Cesarini e Ceccarino ai quarti nel doppio misto. Terza medaglia per l’Italia ai Mondiali di Beach Sprint di Antalya. A conquistarla è Lucio Fugazzotto, protagonista nel singolo Under 19, che si aggiudica il bronzo superando il ceco Lukas Krizek con un vantaggio di 6?71. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
