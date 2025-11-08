Minaccia di morte la barista con una bottiglia | denunciato

Ennesima situazione di pericolo vissuta da un gestore di un bar minacciato di morte da un cliente ubriaco. Questa volta è accaduto a Mortise nella notte tra il 7 e l'8 novembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri un 38enne nordafricano in Italia senza fissa dimora, dopo aver molestato gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

