Milano travolta da droga e azzardo | le nuove tendenze e le storie di chi ha perso tutto

Oggi, in Lombardia, circa 50mila persone sono in cura per dipendenza da sostanze, alcol, fumo e gioco d’azzardo: è lo 0,5% della popolazione della regione più grande d’Italia. A Milano, in particolare, aumentano gli assuntori di cocaina, Mdma (ecstasy) e ketamina, le classiche “droghe dello. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

È morta l'anziana travolta in via Milano a Somma Lombardo il 24 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Giocano d'azzardo in piazza a Milano, dieci denunciati - Per questo, gli agenti della Polizia locale hanno fermato un folto gruppo di romeni che sono stati identificati e perquisiti per poi essere ... Come scrive ansa.it

“Tutti in Gioco”: iniziativa contro l’azzardo patologico. Prevenzione, Festival a Milano e Lodi - Il messaggio di “Tutti in Gioco”, Festival di prevenzione del gioco d’azzardo, “è chiaro: prevenire con azioni concrete una patologia ... Si legge su agensir.it

Milano, blitz antidroga: sette arresti e un maxi sequestro di stupefacenti. Cinquanta chili di droga tolti dal mercato - Milano, 11 ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha messo a segno un'importante operazione contro il traffico di droga a Milano, arrestando sette persone, tra cui sei italiani e un albanese. Riporta ilgiorno.it