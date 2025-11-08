Milano il 12enne investito in via Verro sarà risvegliato dal coma Si accende una speranza
Milano – Le speranze al lumicino dei primi minuti stanno lasciando spazio a un moderatissimo ottimismo, anche se è presto per sbilanciarsi sull’evoluzione del quadro clinico e di conseguenza per sciogliere la prognosi. Sono ore decisive per il bambino di 12 anni travolto da un furgone alle 17.30 di giovedì mentre stava attraversando via Verro fuori dalle strisce pedonali insieme alla sorella maggiore e ad alcuni amici, tutti di ritorno da un pomeriggio trascorso all’oratorio. Il drenaggio cranico effettuato al Papa XXIII di Bergamo, dove il minorenne è stato trasportato in elisoccorso dopo essere stato intubato, ha ridotto l’ematoma cerebrale provocato dal violento impatto sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
