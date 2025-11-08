Milan Leao re degli assist | solo due top attaccanti di Serie A hanno partecipato a più gol
Milan, Leao sempre più decisivo: nelle ultime stagioni solo due top attaccanti di Serie A hanno partecipato a più gol. Il portoghese è primo per gol e assist nelle ultime sei stagioni. Tutti i numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Nkunku o Pulisic Chi affiancherà Leao in Parma-Milan https://bit.ly/4oPzUhS - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Leao torna: è pronto a giocare. Torna Estupinan, Tomori e Gimenez out - X Vai su X
Leao Milan, nessuno come lui in Serie A negli ultimi sei anni! La statistica. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri - Segui gli aggiornamenti sui rossoneri Rafael Leão, l’ala portoghese e vera stella del Diavolo, continua a stupire non solo ... Segnala milannews24.com
Re Leao da Almada: questo Milan è sempre più suo - Quei sorrisi, quei maledetti sorrisi di Rafael Leao nascondono un attaccamento alla causa rossonera fuori dal comune. Scrive milannews.it
Milan, Leao conquista lo spogliatoio ma resta nel mirino di Cassano: nuovo attacco di Fantantonio - Dopo la partita contro la Roma il Milan ha reso omaggio a Leao, decisivo con l’assist per Pavlovic. Si legge su sport.virgilio.it